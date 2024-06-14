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- 【にゃー樣専用】1998年 旧ユーゴスラビア代表ユニフォーム
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商品詳細
旧ユーゴスラビア代表ユニフォームです。名古屋グランパスのストイコビッチ選手が現役だった1998年4月頃（日本代表がWカップに初出場した年）に、水戸駅周辺のスポーツ店で買ったと記憶しております。着用は２回（買った日、ユーゴvsオランダ戦）ですが、経年劣化しているものと考えてください。※シミ、汚れはありませんが、内側の一部にほつれがみられます。←まったく気にならないレベルサイズはLかと思われます。長年タンスに眠っておりましたが、比較的キレイな状態だと思います。神経質な方はご遠慮ください。購入希望の方は、事前に価格、発送方法等ご相談ください。よろしくお願いします♪
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