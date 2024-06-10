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ヨネックス ナノフォース8V レブ ラケット ソフトテニス 美品
商品番号 I80917480262
商品名

ヨネックス ナノフォース8V レブ ラケット ソフトテニス 美品
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 7,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ナノフォース8Vレブのホワイトになります使用期間があまり長くなく、エッジガードを貼っていたため、目立った傷は無く、美品かと思います元グリ付いてますUL1GOSENガムブースト29ポンド
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