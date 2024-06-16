【新品・未使用】ミズノ MIZUNO DFORCE S50 ソフトテニスラケット

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商品詳細
●ミズノMIZUNODFORCES50ソフトテニスラケット●グリップサイズ：00U※元グリあり●重さ：241g●新品・未使用●付属品：ラケットケースソフトテニス軟式テニスミズノMIZUNOネクシーガネクステージアイネクステージボルトレイジジオブレイクエフレーザーレーザーラッシュナノフォース上岡選手
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