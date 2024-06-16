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商品詳細
YONEXヨネックステニスラケット ネクシーガ80sです。カスタムフィットです。255gでヘッドヘビー、グリップは1、プレーシフトグリップです。SL1相当です。レザーグリップはついていません。ガットはハイシープミクロで31ポンドで張っていますが、張り替えをお勧めします。塗装剥がれありますが、割れ等はなく、使用には問題ないと思います。中古品であることをご理解の上、ご購入下さい。ご不明な点がありましたら、ご連絡ください。
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