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松坂大輔　中日キャンプサポーターズユニフォーム
商品番号 W68523003167
商品名

松坂大輔　中日キャンプサポーターズユニフォーム
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。中日所属していた時、沖縄北谷キャンプ地で購入しました。新品未開封です。最近はYouTubeでも大活躍の松坂大輔ファンの方、宜しくお願い致します。野球チーム···中日ドラゴンズ種類···レプリカユニフォーム
http://narcologia.ru/goods/manufacture411841.html
http://narcologia.ru/goods/flight306128.html
http://narcologia.ru/goods/Adder320375.html
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