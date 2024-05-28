美品 チャンピオンズリーグ 決勝 レアル・マドリード リバプール マフラー

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商品詳細
リバプールファンの友達からお土産として頂きましたが不要の為、出品します。UEFAチャンピオズリーグの公式グッズです。数年前にウクライナキエフで開催されたものです。スペインリーガエスパニョーラのレアル・マドリードが優勝しました。クリスティアーノ・ロナウド選手のレアル・マドリードラストマッチです。支給品 ジャージ ユニフォーム パンツ シャツマフラーフラッグ19951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023遠藤航本田圭佑香川真司吉田麻也久保建英南野拓実冨安健洋鎌田大地モハメドサラーセルヒオラモスハーランドムバッペデルピエロカンナバーロトッティジダンジョーダンモウリーニョグアルディオラファーガソンクリスティアーノ・ロナウドネイマールメッシリバプールマンチェスターシティマンUチェルシートットナム レアル・マドリードアトレチコマドリードバルセロナ ユベントス ローマ ミラン インテル プレミアリーグPSGパリ・サンジェルマンモナコナイキ アディダス プーマアンブロニューバランスチャンピオンズリーグワールドカップ ユニフォーム ビームスサポーターファンULTRASNIPPONウルトラスJリーグ
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