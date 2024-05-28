GIANTS オリジナルバスタオル 原辰徳 黒鉄ヒロシ画

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商品詳細
★購入前にコメント下さい★中のタオルは未使用です！箱に傷や汚れや凹みありです。他にも野球関係色々と出品しています。よければタッチしてしてみて下さい(^^*)↓↓↓↓↓↓#野球関連ココにまとめてます5500読売ジャイアンツジャイアンツGIANTS巨人原辰徳原監督黒鉄ヒロシタオルスポーツタオル記念品応援グッズコレクションレア野球まとめ売り坂本勇人阿部慎之助菅野智之高橋由伸村田修一小林誠司長野久義内海哲也亀井善行
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