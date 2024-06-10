今永昇太 ノーヒットノーラン記念限定ワッペン 横浜DeNAベイスターズ

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6/17(金)、今永選手ノーヒットノーラン記念グッズ第二弾、PLAYER ...

今永 昇太選手がノーヒットノーランを達成！ ｜ 横浜DeNAベイスターズ

2022年ノーヒットノーラン達成“ハマのエース”DeNA今永投手らが高知市で自主トレスタート

DeNA・今永が史上85人目のノーヒットノーラン達成、快挙達成後も表情 ...