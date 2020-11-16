FC琉球　ユニフォーム

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FC琉球 オーセンティック アウェイユニフォームです。Lサイズです。風間選手実着用でサイン入りです。写真より状態の確認をしてご理解頂ける方のみ、ご購入よろしくお願いいたします。その他出品物とのまとめ売り大歓迎です。コメント下さい！！＊郵送方法らくらくメルカリ便にて、簡易包装での郵送となります。#ジンベーニョ#FC琉球#sfida#風間