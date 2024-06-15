PSGジャパンツアー2023 パリサンジェルマン アルナスル マフラー　タオル

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商品詳細
新品未使用 非売品2023年7月25日PSGパリサンジェルマンジャパンツアー2023パリサンジェルマンvsアルナスル戦試合マフラータオルになります！高額観覧席のみに配布される限定品になります。この日の試合の為に制作される希少なお品です。らくらくメルカリ便にて発送致します。パリサンジェルマン アルナスルPSGサッカー ペナント フラッグ タオル 缶バッジ ボトルエムバペ ネイマールクリスティーナロナウド 記念品 非売品
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