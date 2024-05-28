ブイスターユニバースBOX　シュリンク付き 未開封　Vスターユニバース　Vユニ

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商品詳細
種別···パック・ボックス種別/詳細···未開封ボックスシリーズ···ポケモンカードゲームソード\u0026シールドセット···ハイクラスパックVSTARユニバースポケモンカードポケカVスターユニバース1BOX(10枚入り×10パック入り)新品未開封シュリンク付き即購入可です。すり替え防止のため、ご購入された後の返品や返金はお断りします。ご購入されたら迅速に対応いたします。ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)
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