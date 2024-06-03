限定品　鹿島アントラーズ　Tシャツ XLサイズ

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鹿島アントラーズ Tシャツ XLサイズYOICHIROUCHIDAZICOSAYINGT-SHIRTSA（BLACK）デザインBonsprofissionaissempretêmqueviverparavencer～いいプロフェッショナルは常に勝つための生活をしなければならない。～XLサイズ：身丈75cm/身幅60cm/肩幅55cm/袖丈23cm 素材 コットン100％◆商品への内田洋一朗氏コメント『ジーコさんの話す言葉の勢いだったりとか雰囲気を自分なりにもう一回考えてみて、今回はそれを自分なりに文字の勢いに落とし込めるよう努力しました。アントラーズとかサッカーの世界での言葉ではありますが、自分なりに置き換えてみると全て自分に跳ね返ってくるような言葉ばかりでしたので、とても勉強させられました作品に関しては自分らしさを表現できたと思っていますが、今回はアントラーズという1つの軸があって、サポーターに向けての展開だったので、僕の中で若干クローズでそこに対してどう自分が気に入ってもらえるのか楽しんでもらえるのか考えて描きました』