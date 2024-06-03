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YONEX GEOBREAK 50V UXL0
商品番号 R22514566780
商品名

YONEX GEOBREAK 50V UXL0
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 3,348 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■ご購入を検討される方は、お手数ですがプロフィールに目を通して頂けますようお願いします軟式テニス前衛用のラケットです全体的に傷があります元グリップの上からグリップテープを巻いて使っていました巻いていたグリップテープの粘着跡が残っていますガットは貼ってありますが2021に張ったっきりのようなので貼り替えた方が良いと思います我が家では中学生男子が使っていましたプチプチで包んでから段ボール箱に入れて発送しますグリップサイズ···020230922
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