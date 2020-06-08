グランプリ　レディース高級ゴルフクラブ9本セット

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こちらのお品、大幅に値下げします最終処分価格に設定させて頂きます。お買い得価格にします⭐️新しいクラブを購入した為(もう私自身使用しない為)⭐️自宅に長期保管したく無い為(嵩張る、経年、グリップの劣化、断捨離したい等々)バラ売りも検討しましたが片付かない可能性もありますのでお値段を下げて売り切りたいですグランプリ愛媛、高松にあるゴルフメーカー知る人ぞ知る高級ゴルフメーカーです利き手···右対象···レディースクラブ本数···〜9本アイアン 5.6.7.8.9.Ｐ.Ｓ.Ｐ／Ｓパター 1本シャフト、エミリッドバハマと記載はありますがフレックスの記載がありません。⭐️グリップ⭐️パター、ラウドマウス、ブラックアイアンは、6789Ｐはイオミック5.Ｓ.Ｐ／Ｓの３本はグランプリパターグリップは、使用出来ますが柄が剥げてますので気になるようであれば交換して下さい。他は、まだ使用出来ると思います中古品になりますが、ネットで調べて頂けたら分かると思いますが元は1本ずつお高いお品ですパター1本、新品41800円です写真をたくさん掲載出来ない為気になるクラブ等あれば随時写真掲載しますのでコメントして下さい。⭐️中古品にご理解ある方購入して下さい返品交換不可です購入後、気に入らない場合には転売して下さい2年程使用してますので使用に伴う小傷、塗料ハゲはありのますのでお安く出品しました。まだまだクラブ自体は、使用出来ます全て除菌シートにて拭いてから発送致しますね⭐️プロフ必読⭐️返品交換不可手数料、送料、梱包資材かかる為、これ以上価格は下げませんので、ご検討下さい。