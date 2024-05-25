テニス　素材　オーダー受付中

こちらはオーダー商品ですコメントにオーダーを入れてくださいねこちらは、NTラシャ紙とダイカットで作製しました、テニスのクラフトです。裏に両面テープを貼り、シールにもできます。＊お色は、写真5.6枚目からお選びください。◎写真2枚目＊クラフト1枚10円、シール付1枚15円1.ボール(M)2.ボール(S)◎写真3枚目＊クラフト1枚15円、シール付1枚25円3.ラケット(S)＊クラフト1枚20円、シール付1枚30円4.ラケット(M)◎写真4枚目＊クラフト1枚20円、シール付1枚30円5.シルエット6.7.8.9.＊送料84円を入れて、300円以上になるように、オーダーお願い致します。500円以上オーダーいただきましたら、送料はいただきません(^^)＊申し訳ございませんが、こちらからの領収書の発行、土日祝日の発送は出来ませんのでご了承ください。＊普通郵便での発送となりますので、到着が遅くなる場合がございます。ご心配の場合は、+300円で速達で送らせていただきますので、必ずご購入前にメッセージいただきますようお願いいたします。#テニス#シール#ラケット#アルバム素材#色紙素材#スクラップブッキング



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