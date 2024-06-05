青い鳥料金表　体操服袋　上履き入れ　靴袋　レッスンバッグ　絵本袋　入園入学

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ご覧いただきありがとうございます♪《デザイン》 イメージの画像あり Ａ 切替えなし Ｂ 横切替え ①上部/メイン生地 下部/切替え生地 縦の長さの1/4〜1/3程度 ②上部/切替え生地 縦の長さの1/4〜1/3程度 下部/メイン生地 Ｃ縦切替え 横の長さの1/4〜1/3程度《共通のオプション》 切替えあり +50円 ネームテープ +50円/枚 飾りタグ +30円〜/枚 サイズアップ縦横5㎝毎 +100円 マチ付き5㎝毎 +200円 持ち手付き/2本（おまかせ） +100円 ナップザック型に変更 +150円 内ポケット（約縦13×横20） +200円 ❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥ 〜基本サイズ料金表〜【体操服袋】 内布付き/巾着型両紐タイプ/マチなし（内布はシーチング/色はおまかせ） 縦38㎝×横30㎝ 1500円 【上履き入れ】 マチなし/内布付き（色はおまかせ） ①持ち手付き巾着型両紐タイプ （中身が飛び出しにくいです） 縦32㎝×横23㎝ 1400円②Dカンタイプ縦29㎝×横23㎝ 1400円 内布をキルティング生地に変更 ＋300円※Dカンタイプのみ対応【レッスンバッグ】 マチなし/内布付き（色はおまかせ） 縦32㎝×横43㎝サイズ 1700円 内布をキルティング生地に変更 ＋500円#青い鳥料金表#青い鳥オーダーページ #青い鳥オーダーご希望の方へ 2023/10月