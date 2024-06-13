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- IENA 【GIGI（ジジ）】IENA別注 ドロップパールピアス◆新品 完売商品
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商品詳細
昨年ベイクルーズショップで購入しました。 入荷した日に一目惚れで購入し、コレクションとして使用せず置いてありました。 アンティークな感じと、コロンとしたパールが非常に可愛いです。パールを外してリングピアスとしても使用できます。 完売商品ですので、探されていた方はお早めにどうぞ♪内側にGIGIの刻印があります☆定価28700円※片側のリング部分が一部黒くなっています、写真でご確認下さい。 未使用品ですが、素人保管をご理解いただきご購入お願い致します。素材···真鍮形状···リング、フープタイプ···両耳用
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