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IENA 【GIGI（ジジ）】IENA別注 ドロップパールピアス◆新品　完売商品
商品番号 G83807096458
商品名

IENA 【GIGI（ジジ）】IENA別注 ドロップパールピアス◆新品　完売商品
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 11,408 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昨年ベイクルーズショップで購入しました。　入荷した日に一目惚れで購入し、コレクションとして使用せず置いてありました。　　アンティークな感じと、コロンとしたパールが非常に可愛いです。パールを外してリングピアスとしても使用できます。　完売商品ですので、探されていた方はお早めにどうぞ♪内側にGIGIの刻印があります☆定価28700円※片側のリング部分が一部黒くなっています、写真でご確認下さい。　未使用品ですが、素人保管をご理解いただきご購入お願い致します。素材···真鍮形状···リング、フープタイプ···両耳用
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