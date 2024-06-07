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ロココ調 スツール 本皮 ピンク 完成品 猫脚 姫家具
商品番号 K73740410591
商品名

ロココ調 スツール 本皮 ピンク 完成品 猫脚 姫家具
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 15,312 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#ロミジュリロココ#ロミジュリ白家具#ロミジュリスツールディテールにこだわったゴージャスなデザインが魅力のロココ調猫脚仕様の家具シリーズ。取っ手も飾りのついたオシャレな仕様。一気にエレガントなラグジュアリールームに。リビング・ダイニング・エントランスを豪華に彩ります。フレームはクラック塗装を施し、アンティーク感を出しています。全体：Ｗ47×Ｄ39×Ｈ43cm主材：樹脂　天然木　MDF　本皮クラック塗装　ハンドペイント韓国製イタリアヴェローナクラシックロミオアンドジュリエットスツール　フットスツール椅子　イス　小椅子猫脚輸入家具　輸入雑貨高級家具　高級雑貨イタリア家具　イタリア製ヨーロピアン　ヨーロッパアンティーク　クラシック　ロココロココ調　　アンティーク調ビンテージ　ヴィンテージリビング　ベッドルームナイトテーブル　サイドテーブル　チェスト白家具　姫系　姫　姫家具天使　エンゼル　エンジェル妖精　フェアリーバラ雑貨　薔薇　薔薇雑貨　ローズ可愛い　お洒落　エレガントオブジェ　置物ガーデンオーナメント　庭園家具プリンセスハウスイギリスアンティーク家具　パリフランス　南フランス　ニューヨークイギリス　北欧　フィンランド　ノルウェーシチリア　地中海　南欧　韓国クラック　シリック　コルチャゴハイセンス　コンテポラリー　モダンフレンチ　ブリティッシュ　ブルックリンホテルスタイル　ホテルライク　サロンクリスマス223-290
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