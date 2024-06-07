SAINT LOUIS【サン・ルイ】 クリスタルグラス

フランスのクリスタルブランド《サンルイ》のクリスタルグラスです。口径 6cm高さ 17.5cmサンルイ【Saint-Louis】エルメスHermesグループの老舗クリスタルブランドです。世界で初めて透明クリスタルガラスの製造に成功した、王室御用達のフランス屈指の高級クリスタルです。口径 約6cm高さ約18.5cm未使用ですが保管による多少の小きずや汚れなどはご了承ください。保管品にご理解のある方お願い致します。箱はありません。0416-D



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