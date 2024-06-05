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ヴィンテージ古材スツール
商品番号 H84203779739
商品名

ヴィンテージ古材スツール
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 3,822 円
在庫状況 あり

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商品詳細

主な素材···木ヴィンテージの古材を使用したスツール。70年代から80年代の物と思います。雰囲気ある傷やペンキがついてます。ヴィンテージにご理解ある方宜しくお願い致します。直接お取引される方（都内の方）はコメントください。値引きできます。W39.5cmD29cmH73cm
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