時代 中国 景徳鎮 蛍手 湯呑7客セット MADE IN CHINA 中国古玩

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#POTETOのインテリア、住まいはこちら--------------------------------------------ut7/51--------------------------------------------－商品詳細－商品【商品】湯呑--------------------------------------------サイズ(約)【高さ】5.5cm【口径】7cm【底部】3cm--------------------------------------------状態中古品となります。細かい傷や汚れ等の使用感がございます。ご了承の上ご入札ください。割れや欠け、ヒビなどなく美品です。シールがついているものとついてないものとございますので画像にてご確認お願い致します。その他細かな詳細は画像参照でお願いします。扱っている商品は骨董品や中古品を扱っております。極端に目立つ欠損は説明文・画像にて表記致しますが、多少スレ・キズ・汚れなどがある品としてご理解下さい。--------------------------------------------時代中国景徳鎮蛍手湯呑7客セットMADEINCHINA中国古玩茶器湯呑み5客青華煎茶道具茶器茶道具グラス/カップ/酒器...湯呑み素材...陶磁器(セラミック)