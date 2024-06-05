RELAX FORM コロンバス　3人掛けソファ　レザーテックス　キャメル

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※必ず読んでからご購入の程、お願い致します。※送料込みの価格になっております。送料はこちらで負担いたしますので、申し訳ありませんが価格交渉（値下げ交渉）はご遠慮願います。RELAXFORMコロンバス 3人掛けソファ レザーテックス キャメル の出品になります。写真の通り、多少の使用感・小傷等ありますが使用に問題なく良好です※レザーテックスの毛並みによって色合いが違って見えますが、シミなどもなく、良好品になります。新品価格¥114,800（税込） ★専門のスタッフ★可能な限りクリーニング・除菌しております。【商品詳細】サイズ幅：202×奥行90×高さ81cm座面高：43cmアーム高：55cm脚高：10cm素材座面内部：高密度ウレタンフォーム座クッション下：ウェービングベルト背クッション内部：ソフトウレタンフォーム、フェザー脚部：アッシュ材張地：レザーテックスカラー：キャメルクッション2個付ランク A【商品ランク対応表】SS新品未開封品ですSほぼ新品開封したのみの、未使用品です。商品によっては動作チェックしているものもございますAA極美品欠品もなく、目立つキズや使用感もない美品ですA美品付属品に欠品、キズ、使用感があったり、本体にわずかなキズが見られる場合もございますが、目立つ使用感のない美品ですB中古品商品に通常程度のキズ、使用感があります。通常使用に問題はございませんC中古品商品の一部に多少の問題はございますが、通常使用は可能な商品ですDジャンク品商品の一部に問題あり商品です#リラックスフォーム#RELAXFORM#ソファ