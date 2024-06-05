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- ARABIA 1979 プレート
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商品詳細
アラビアの1979年のイヤープレートです。■状態:目立つようなキズは見当たらず、コンディションとしては良好かと思います。■メーカー：ARABIA/アラビア■シリーズ：Kalevala/カレワラ■デザイナー:RaijaUosikkinen/ライヤ・ウオシッキネン■年代：1979■サイズ：W20×D2×H20cm 重量約650g箱はございます。カケやヒビはございませんが、ヴィンテージ品になりますのでご理解のある方のみご検討お願いします。お皿/お椀/デザート食器···皿/プレート
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