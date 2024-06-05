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ARABIA 1979 プレート
商品番号 D91574931394
商品名

ARABIA 1979 プレート
ブランド名 アラビア
特別価格 税込 1,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アラビアの1979年のイヤープレートです。■状態:目立つようなキズは見当たらず、コンディションとしては良好かと思います。■メーカー：ARABIA/アラビア■シリーズ：Kalevala/カレワラ■デザイナー:RaijaUosikkinen/ライヤ・ウオシッキネン■年代：1979■サイズ：W20×D2×H20cm　重量約650g箱はございます。カケやヒビはございませんが、ヴィンテージ品になりますのでご理解のある方のみご検討お願いします。お皿/お椀/デザート食器···皿/プレート
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