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商品詳細
HOYAクリスタル デザートカップ 5客 昭和レトロ 廃盤品 シェル(貝)廃盤品の希少な品長期保管品です。箱はありません。細かいキズなどはあるかもしれません。貝の細工が素敵です。サイズ口 約9.5cm高さ 約10.0cm底 約7cmお皿/お椀/デザート食器···セット(3つ以上)素材···ガラス#アイスカップ
http://narcologia.ru/goods/procurement156233.html
http://narcologia.ru/goods/response254342.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis447244.html
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