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HOYAクリスタル　デザートカップ　5客　昭和レトロ　廃盤品　シェル(貝)
商品番号 A27648622376
商品名

HOYAクリスタル　デザートカップ　5客　昭和レトロ　廃盤品　シェル(貝)
ブランド名 ホーヤ
特別価格 税込 1,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HOYAクリスタル　デザートカップ　5客　昭和レトロ　廃盤品　シェル(貝)廃盤品の希少な品長期保管品です。箱はありません。細かいキズなどはあるかもしれません。貝の細工が素敵です。サイズ口　　約9.5cm高さ　約10.0cm底　　約7cmお皿/お椀/デザート食器···セット(3つ以上)素材···ガラス#アイスカップ
http://narcologia.ru/goods/procurement156233.html
http://narcologia.ru/goods/response254342.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis447244.html

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