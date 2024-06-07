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ソファー、オットマンセット
商品番号 Y73788459643
商品名

ソファー、オットマンセット
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 6,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ...2～2.5人掛け（100～170cm）テイスト...アンティーク・クラシックワインレッドのレザー。多少の傷があります。オットマンは傷なし美品です。取りに来られるかたは値引きします。
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