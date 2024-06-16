金成潤子 さん ミルクピッチャー とり

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商品詳細
金成潤子さんの鳥ミルクピッチャーです。以前こちらサイトでお譲りいただきました。食器棚に飾っているだけで使用しませんのでお探しの方にお譲りします。作家様手作りの風合いと素人保管をご理解下さる方どうぞよろしくお願いします・.。*・.。*口径約5、5センチ(しっぽ、顔含まず)高さ約4、2センチ(顔含まず)作家器作家うつわ楠田純子さん南部恭子さんエンゴロさんengoroさんがお好きな方にも
http://narcologia.ru/goods/moisture299069.html
http://narcologia.ru/goods/perforce407765.html
http://narcologia.ru/goods/Persia927188.html
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