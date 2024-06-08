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お値下げしました。YＵＫＩＫO.ＨＡNAＩさんの食器です。
商品番号 F29838140924
商品名

お値下げしました。YＵＫＩＫO.ＨＡNAＩさんの食器です。
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 1,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ユキコ、ハナイさんの大皿一枚と小皿５枚です。とても上品で飽きの来ないお皿です。大皿に食事を入れて小皿に取り分けて食べると素敵ですよ。
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