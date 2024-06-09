【ブラウン】ソファ ソファー 2人掛け　2Pソファ　ファブリック 天然木

【商品仕様】商品サイズ：幅127.3×奥行61×高さ74cm静止耐荷重：約150KG素材：本体：ファブリック+ウレタンフレーム:天然木パイン材脚：天然木パイン材（ラッカー塗装）カラー:グレーン/ベージュ/ネービー/ブラウン組立品/完成品:組立品【おススメポイント】1.【お手入れがしやすいレザータイプ】なめらかな手触りＰＵレザーは高級感といい肌触りが兼ね備える上、水や汚れに強く、耐久性も優れて、お手入れも簡単です。長時間の作業も快適に行えます。【全天然木素材】強度と存在感のフレーム、ナチュラルパイン材を採用して天然パイン材こその味わい2.【硬めがある腰に優しい生地を採用】少し弾力を残した座面は過度のしみこみを抑え自然な姿勢でお寛ぎください。3.【キズ防止フェルト付き】木脚にキズ防止フェルト付き4.【ソファ下は収納スペースにも】使用する際は、ソファ下を収納スペースとして有効活用できる。5.【ご注意・付属品】简単な組み立て品★組立マニュアル付属



2人掛けソファ 〈バルメ〉 ソファー 2人掛け 木肘ソファー 天然木フレーム ファブリック かわいい おしゃれ 北欧 コンパクト ソファ sofa 天然木 木肘 木製 木 布地 一人暮らし ワンルーム 2Pソファ 組立品 valmet



ソファ ソファー 2人掛け ファブリック レトロ モダン 天然木 北欧 ...



ソファ 2P 幅152cm 肱付きタイプ カフェソファ 2人掛け ファブリック ローソファ ひじ掛け付き 2人用 sofa 椅子 ナチュラル 天然木脚



リバーシブル ツートン ソファ 2.5人掛け ソファー クッション 布地 ファブリック 2P 二人掛け 脚 天然木 おすすめ 2.5P 2Pソファ リビングソファー ワンルーム かわいい asfi アスフィ



天然木の素材感が楽しめる [Dino] 2Pファブリックソファ | Interior ...



DA ソファ ソファー 2人掛け 2Pソファ ファブリック レトロ モダン ...



リバーシブル ツートン ソファ 2.5人掛け ソファー クッション 布地 ファブリック 2P 二人掛け 脚 天然木 おすすめ 2.5P 2Pソファ リビングソファー ワンルーム かわいい asfi アスフィ



Amazon｜[ＶＡＮＤＲＯＵＰ] ソファー 2人掛け ソファ2pソファ 2人掛け ...



ソファ ソファー 2人掛け 2Pソファ ファブリック レトロ モダン 天然木 ...



ソファ ソファー 2人掛け 2P 二人掛け おしゃれ デニム...｜リコメン堂 ...



ソファ 2P 幅152cm 肱付きタイプ カフェソファ 2人掛け ファブリック ...



木枠フレームファブリックソファ 2人掛け / Mondo（モンド） | ソファ ...



ファブリックソファ シュリンプ 天然木 アッシュ材 301446 関家具 ...



幅123cm] 木肘ソファ 2人掛け 天然木フレーム ファブリック 北欧 ...



2人掛けソファ 〈バルメ〉 ソファー 2人掛け 木肘ソファー 天然木フレーム ファブリック かわいい おしゃれ 北欧 コンパクト ソファ sofa 天然木 木肘 木製 木 布地 一人暮らし ワンルーム 2Pソファ 組立品 valmet