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【ブラウン】ソファ ソファー 2人掛け　2Pソファ　ファブリック 天然木
商品番号 V58960349431
商品名

【ブラウン】ソファ ソファー 2人掛け　2Pソファ　ファブリック 天然木
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 9,765 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品仕様】商品サイズ：幅127.3×奥行61×高さ74cm静止耐荷重：約150KG素材：本体：ファブリック+ウレタンフレーム:天然木パイン材脚：天然木パイン材（ラッカー塗装）カラー:グレーン/ベージュ/ネービー/ブラウン組立品/完成品:組立品【おススメポイント】1.【お手入れがしやすいレザータイプ】なめらかな手触りＰＵレザーは高級感といい肌触りが兼ね備える上、水や汚れに強く、耐久性も優れて、お手入れも簡単です。長時間の作業も快適に行えます。【全天然木素材】強度と存在感のフレーム、ナチュラルパイン材を採用して天然パイン材こその味わい2.【硬めがある腰に優しい生地を採用】少し弾力を残した座面は過度のしみこみを抑え自然な姿勢でお寛ぎください。3.【キズ防止フェルト付き】木脚にキズ防止フェルト付き4.【ソファ下は収納スペースにも】使用する際は、ソファ下を収納スペースとして有効活用できる。5.【ご注意・付属品】简単な組み立て品★組立マニュアル付属
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