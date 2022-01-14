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- 【新品未使用】オンフィルダンディエンヌ ベルベットカバー
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商品詳細
オンフィルダンディエンヌ キルトカバーです。ピンクとこちらの淡い黄色を気に入りすぎて2色購入し、黄色のほうは包装されたままクローゼットで大事に保管していました。〔撮影のため一度だしました）１枚目の写真は色違いをソファーにかけたところです。とても可愛いです♡可愛さが写真で伝わらず残念…ベルベット素材です。バカイユがお好きな方もいかがでしょうか。サイズ 150センチ✖️155センチ〔多少の誤差はお許しください）#オンフィルダンディエンヌ#バカイユ#ローラアシュレイ#キルト#サラグレース#ジャビー#ブランディボワール#アッシュベーデコ
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オンフィルダンディエンヌ
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オンフィルダンディエンヌ
en fil d'Indienne オンフィルダンディエンヌ マルチキルトカバー ...
en fil d´Indienne オンフィルダンディエンヌ マルチカバー-
en fil d'Indienne オンフィルダンディエンヌ マルチキルトカバー ...
en fil d'Indienne オンフィルダンディエンヌ クッションカバー
オンフィルダンディエンヌ
オンフィルダンディエンヌのインテリア実例 ｜ RoomClip（ルームクリップ）
2023年最新】オンフィルダンディエンヌの人気アイテム - メルカリ
en fil d'Indienne オンフィルダンディエンヌ クッションカバー
オンフィル ダンディエンヌ en fil d'Indienne ヴィンテージカンタ ...
オンフィル ダンディエンヌ en fil d'Indienne ピロークッションカバー ...
en fil d'Indienne オンフィルダンディエンヌ クッションカバー Vague C...
en fil d'Indienne オンフィルダンディエンヌ クッションカバー | フリマアプリ ラクマ