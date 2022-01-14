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【新品未使用】オンフィルダンディエンヌ　ベルベットカバー
商品番号 X35400767695
商品名

【新品未使用】オンフィルダンディエンヌ　ベルベットカバー
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 12,218 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オンフィルダンディエンヌ　キルトカバーです。ピンクとこちらの淡い黄色を気に入りすぎて2色購入し、黄色のほうは包装されたままクローゼットで大事に保管していました。〔撮影のため一度だしました）１枚目の写真は色違いをソファーにかけたところです。とても可愛いです♡可愛さが写真で伝わらず残念…ベルベット素材です。バカイユがお好きな方もいかがでしょうか。サイズ　150センチ✖️155センチ〔多少の誤差はお許しください）#オンフィルダンディエンヌ#バカイユ#ローラアシュレイ#キルト#サラグレース#ジャビー#ブランディボワール#アッシュベーデコ
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