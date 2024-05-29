（未使用)香蘭社中銘々皿 小銘々皿

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ご覧頂き有り難うございます。☆香蘭社中銘々皿五枚（サイズ)直径16高さ2.4お皿回りの金彩が美しく菖蒲の花模様よく似ていますが、色合いが少しづつちがいます。綺麗なお皿です。☆香蘭社小銘々皿五枚（サイズ)12.8高さ2こちらは二重の金彩が施され、椿のはなが描かれています。あまり見かけないデザインかとおもいます。どちらも未使用長期自宅保管品です。キズ汚れ欠けなどございませんが、重ねて保管していました。ご理解頂ける方宜しくお願い致します。お箱はございませんが、一枚一枚緩衝材で包み破損しないようにお送りさせて頂きます。#香蘭社銘々皿中小各五#ミントンハドンホールカップ\u0026ソーサ#ロイヤルドルトンアルバニーティーポット希少廃盤品#NIKKOシビラSybillaデザートセット#ビレロイボッホマリフルールマグカップ#ティファニーノーツカップ\u0026ソーサ