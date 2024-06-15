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☆彡デコトラ完成品☆彡
商品番号 E30249509637
商品名

☆彡デコトラ完成品☆彡
ブランド名 Espare
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スケール...1/32種類...車・トラックフジミダイナデコトラ完成品です。両サイド窓スモークフィルム貼ってます。内装は金華山オスカー風です。素人制作で部屋に飾ってた物ですので、ご理解ある方宜しくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/stair741400.html
http://narcologia.ru/goods/conception718857.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce335055.html

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