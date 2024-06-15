☆彡デコトラ完成品☆彡

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商品詳細
スケール...1/32種類...車・トラックフジミダイナデコトラ完成品です。両サイド窓スモークフィルム貼ってます。内装は金華山オスカー風です。素人制作で部屋に飾ってた物ですので、ご理解ある方宜しくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/stair741400.html
http://narcologia.ru/goods/conception718857.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce335055.html
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