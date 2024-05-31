TURMトゥルム　オットマンとテーブルのセット

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商品詳細
カラー...グリーン主な張り地...布・ファブリックテイスト...シンプル・ベーシック、ナチュラルTURMトゥルムの「オットマン」と「テーブル」のセットです。間違えて2つも注文してしまい、1つを未開封のまま出品します。写真の通り、テーブルはオットマンが収納できます。
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