テネルソファー　激レア　花柄　ピンク　2人掛けソファー

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5年前くらいに購入してから大切にしてきました。曲線や色味がとても綺麗で、他で販売してるのは現在全くなく希少な花柄です。引越し先が手狭な為、泣く泣く手放したいと思います。ソファを背もたれにして床に座ってるケースが多かった事と、可愛くて飾りにしておりました為実際に座った回数は多くないかと思われます。ヘタった感じは無いかと思いますので、お写真からご確認お願い致します。•ペット、タバコなし•ソファーでの飲食一切なし•日陰に設置•シミが2ヶ所あります。•右の持ち手の方が左寄り少し汚れてます。あくまでも中古品ということをご理解いただき、ご検討いただけますと幸いです。送料が12000円かかります為、お引き取り対応も可能です。サイズ：W1245×D740×H780(SH400)mm 脚の高さ:170mm重量:19.3kg素材：本体:天然木/合板、 脚部:天然木（バーチ材）ウレタン樹脂塗装 張り材:ポリエステル93％、ナイロン4％、ポリウレタン3％クッション材:鋼製ばね/ゴムベルト、ウレタンフォーム/ポリエステル・ナイロン・ポリウレタンソファー定価：88000円程テイスト···シャビーシック、モダン、姫系・フェミニン・ロマンチック、その他カラー···ピンク主な張り地···布・ファブリック#姫系#ラブリーインテリア#薔薇#ロココ調家具#フランフランソファー#Francfranc#小型ソファー