パイプベッド 折りたたみベッド 下収納 シングルベッド収納耐荷重200kg通気性

Description商品仕様：※組立品（レンチ付属）素材スチール商品サイズ（全体）幅195cm×奥行96cm×高さ30cm梱包個数1梱包サイズ幅99×奥行56×高さ15cm重量（Netweight）10kg重量（Grossweight）11.9kg商品の説明：組立簡単折りたたみ式で省スペース安心な耐荷重200KGたっぷりな収納スペース【お部屋に合わせて選べる2カラー】シンプルなデザインはどんなインテリアにも馴染やすい*マットレスは別売りです。【折りたたみ式で省スペース】折りたためるから、使わいない時は場所をとらず簡単に収納できます。来客用ベッドとして、リビングに置くにもぴったり。【組立簡単】使う時は広げてストッパーを付けるだけで設置完了、とても使いやすいです。＊注意、ベッドを使う時は安全のため必ずロックをかけてください。【持ち運び楽々】コンパクトで持ち運びもしやすく、部屋で移動する時は便利です。【安心な耐荷重】頑丈なスチール制ベッドで、最大耐荷重は200kgまでdetail：傷防止カバー付き丸い四隅の角ストッパーで固定でき従来の接合方法を改良



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