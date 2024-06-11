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【屋根瓦/ウルトラ３S/7枚】681027 石州瓦 屋根　総合防災
商品番号 P83923241910
商品名

【屋根瓦/ウルトラ３S/7枚】681027 石州瓦 屋根　総合防災
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。実家を整理していたら出てきました。今後、使用しないため、出品致します。▪️商品：瓦/ウルトラ３S▪️個数：７枚▪️カラー：黒▪️サイズ：（約）素人採寸の為縦/30㎝横/35㎝　高さ/5㎝▪️状態：傷、汚れ等があり、欠けている物もあります。写真にて、ご確認をお願い致します。※気になる点がある神経質な方は購入を御遠慮願います。※見落としで説明には無く、画像にて確認できるものもございますので、状態は画像にてご確認後、納得の上ご購入をお願いいたします。am
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