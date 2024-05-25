ビルドアベア　トナカイ　ルドルフ　クラリス　新品　ペア　レア

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以前、アメリカのビルドアベアのショップで購入したクリスマス限定の、トナカイのぬいぐるみ2体です。オスはルドルフ、メスはクラリスと名前がついています。どちらも、ちゃんと自立して立ちます。電池のバッテリー切れのため、作動しません。電池交換してください。新品、タグ付きですが、購入後は、長期間、自宅保管でした。ご了承いただき、ご検討くださいませ。トナカイぬいぐるみビルドアベアくま アメリカトイ人気キャラクター···テディベア