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キャッスルファイバーライト
商品番号 K11345507061
商品名

キャッスルファイバーライト
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 1,764 円
在庫状況 あり

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商品詳細

まわる光のインテリア高さ約45cm幅20cmファイバーライトが光を変えながら回ります。
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http://narcologia.ru/goods/freezer655898.html
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