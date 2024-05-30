【美品】3WAY ソファベッド 座椅子 2人掛け



アイリスプラザ ソファーベッド マルチに使える3WAY 幅120cm 14段階リクライニング 座椅子 1人掛け 2人掛け ソファ 折りたたみ 折り畳み 幅約120×奥行約66-205×高さ約12-61cm CG-4A-120K ブラウン



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✶3WAYソファベッド✶ソファ→カウチ（足を伸ばせるソファ）→ベッドに変身！■14段階リクライニング！■軽量なので、女性一人でも持ち上げられ移動も楽にできます。■幅約90cmサイズは、2人掛けにピッタリ✩■同色クッション２個付き腰に当てるのにちょうど良く、枕にも使えます。■撥水加工■カラー：ベージュ■張り材：ポリエステル■クッション材：ウレタンフォーム■座椅子時：幅90cm×奥行き78cm×高さ71cm■マットレス時：幅90cm×奥行き180cm×高さ12cm部屋に置いてありましたが、使っていなかったため美品です。