新品未使用　皿　大小セット　プレート

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葉っぱの形の大小セットのお皿です。洋食にも和食にも。いずれも優しい色調の5色、合計10枚になります。全て未使用新品です。箱はテープの跡や、経年による傷みがあります。サイズは、真円ではないので1番長い部分になります。小 約16.5cm大 約24cm長期自宅保管にて、神経質な方、完璧なモノをお求めの方はご遠慮ください。♡他にも新品未使用の陶磁器類を出品しておりますので是非ご覧くださいませ⭐︎商品のサイズ、発送のタイミングにより、らくらくメルカリ便⇄ゆうゆうメルカリ便に変更する場合がございます。お皿/お椀/デザート食器···皿/プレート#送料無料#プレート#大小2枚セット#盛り皿#取り分け皿#食器セット#洋食器#おしゃれ#カフェ食器#プレート皿#お皿#カラフル#カフェ#レストラン#居酒屋 #ファミリー食器#インスタ映え#SNS映え