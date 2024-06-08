ロココ調 猫脚ダイニングチェア ピンクリーフ

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**出品のお値段でのご検討をお願いします**新品未使用【全体サイズ】幅48cm奥行き55cm高さ98cm【座面高】51cm【材質】ブナ天然木【生産国】イタリアイタリア製のチェアです。淡いピンクに葉をモチーフにした柄がエレガントな張地です。ファブリック留めのレースもとても可愛いです。細かな彫刻が施されたホワイトの木製フレームにはゴールドラインが入っています。程良いクッション性の座面です。**********************♥ご購入前に♥*プロフィールをご一読ください*在庫確認しますので一言コメントお願いします*北海道・沖縄・離島へは別途送料いただきます*ご購入後、送り状に記載するお電話番号をお知らせ下さい*********************#椅子#ダイニングチェア＊#PinkySHOPインテリア＊椅子イスチェアーダイニングチェアダイニングチェアーセット単品猫脚猫足ネコ脚猫天然木木製ビーチ材幅50cm花小花花柄小花柄草花模様装飾布張り手彫りハンドメイドリーフレース留め白フラワーデザイン一人掛け1人掛け1人用アンティーク調アンティーク風洋風姫姫系イタリア製マリーアントワネットヨーロッパヨーロピアンフランスクラシカルエレガントプリンセスレトロ風ロココ調英国調姫家具輸入家具高級家具高級感高級可愛いお洒落SILIKシリックオシャレおしゃれかわいい※コピー盗用はご遠慮願います