新品未使用！2人掛けソファ

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商品詳細
バイキャストPUソファ正規価格¥34,000高級感のあるバイキャスト加工のシンプルな二人掛けソファです。商品サイズ（mm)全体：幅1350x奥行730x高さ700mm座面の高さ：380mm座面下高さ：185mm
http://narcologia.ru/goods/stair766700.html
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