【送料無料】幅128cm 単品 Moln 2人掛けソファ

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新品未使用品！注意事項▼誠に恐れ入りますが北海道・沖縄・離島エリアへの配送は行っておりません。出荷条件1～4営業日以内の発送予定となります。ふわふわもっちり感が可愛い『Moln(モルン)』の二人掛けソファ【組立品】サイズ・容量幅128cm×奥行77cm×高さ76cm(座面高:34cm)規格張地:ポリエステル本体:Sバネ、不織布、ウェービングベルト、ウレタン、再生綿アジャスター、樹脂ゴム脚メーカー品番118041#2人掛けソファ#ラブソファ#ローソファ#2人掛け#ソファ#リビング#ダイニング#フロアソファ#ハイバックソファ#韓国#韓国インテリア#インテリア#家具#住まい#アイボリー#グレー