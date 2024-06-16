マッシュルームスツール　天童木工

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商品詳細
天童木工のマッシュルームスツールです。日常的に使っていたので、座面などにキズ、スレは多数あります。使用感はありますが、ガタつきなどはありませんので使用するには特に問題は無いと思います。
http://narcologia.ru/goods/traverse286326.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy9153.html
http://narcologia.ru/goods/choice448885.html
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マッシュルームスツール-［正規品］デザイナーズ家具・北欧家具通販H.L.D.
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