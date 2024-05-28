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高品質！　アメジスト　ブルーアゲート　フラワーアゲート　笑口　スフィア　虹入
商品番号 V22748816121
商品名

高品質！　アメジスト　ブルーアゲート　フラワーアゲート　笑口　スフィア　虹入
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 12,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高品質、笑口が4つ有り、中が紫色のアメジストでお花も虹もたくさん有る大きめスフィアです☆光に反射してキラキラします♪サイズ　7.79cm
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