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アンティーク　紙箱
商品番号 G98454560428
商品名

アンティーク　紙箱
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 3,312 円
在庫状況 あり

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商品詳細

雰囲気のあるBOXです。蓋の角が破けていますが箱としての機能に問題はないと思います。リビングやキッチン、洗面所などなど見えたら嫌な物の収納にも♪
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