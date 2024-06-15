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商品詳細
雰囲気のあるBOXです。蓋の角が破けていますが箱としての機能に問題はないと思います。リビングやキッチン、洗面所などなど見えたら嫌な物の収納にも♪
http://narcologia.ru/goods/calling644050.html
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