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- 安倍圭子氏シグネチャーマレット MKAW-06 ミディアム （バーチ柄）
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商品詳細
安倍圭子氏シグネチャーマレットMKAW-06ミディアム（バーチ柄）4本セット使用感がございますが、まだ巻き直しはせずにご利用いただける状態です。#YAMAHA#marimba#まとめ売り#セット販売#マーチング#マリンバ
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