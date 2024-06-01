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- VMPD5-81-30 WEDGWOOD クイーンズウェア ペア ティーセット
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商品詳細
WEDGWOODQueenswareCollectionティーカップソーサーペアセットです。未使用品ですが長期自宅保管品です。付属の箱に保管に伴う汚れや傷みがございます。画像のものが全てです。詳細は画像にてご確認ください。ティーカップ高さ：約6cm口径：約10cmソーサー直径：約14.5cmグラス/カップ/酒器...ペア(2つ),コーヒーカップ＆ソーサー素材...陶磁器(セラミック)
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