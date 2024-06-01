大倉陶園　OKURA デミタスカップ　ソーサー　ブルーブーケ　廃盤　美品

大倉陶園デミタスカップ\u0026ソーサーブルーブーケゴールドハンドルカップ：高さ約5㎝、口径約5.5㎝ ソーサー：直径約11.5㎝、高さ約1.5㎝世界に名だたる大倉陶園。既に廃盤となったブルーブーケシリーズです。ブルーローズよりも少し淡いブルーが特徴的です。薔薇模様が可愛らしく柔らかいデザインのカップ＆ソーサーです。飾り棚で大切に保管しておりました。1回使ったかどうか程度で、もしかしたら購入後に洗浄のみで未使用かもしれません。特に気になるヒビや欠け、汚れ等はなく、状態は良好だと思います。元の箱はありませんので、割れ物対策して発送いたします。自宅保管ご理解頂ける方、よろしくお願いいたします。 カラー...ホワイトグラス/カップ/酒器...コーヒーカップ＆ソーサー素材...陶磁器(セラミック)



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