絵画 「太海」P10 油絵

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絵画の種類...油彩画・油絵主題...風景・海景主な画材...油彩絵の具作者：畠山新治1934年生まれ 宮城県石巻市出身 楢原健三、大野五郎に師事 示現会展日展造形展 入選2017年 示現会理事に就任2020年 向井潤吉氏との不思議なご縁や、東京国際大学の創立者である金子泰藏学長との出会いなど綴った自分史を書き上げる2021年没 享年86歳作品名：太海」サイズ：P1053.0㎝×41.0㎝サイン：直筆サイン有り額縁：なし作品状態：小さな穴が隅に4箇所にあいているのと、絵の具が欠けてしまっている箇所、擦れ等あります1960年制作の古い作品です画像からご確認、ご判断をお願いいたします真作保証【ご確認事項】・中古美術品にご理解いただける方のご購入をお願いいたします・木枠、キャンバス横、裏に傷や汚れありますのであらかじめご了承ください・撮影時の光の加減反射等により実物の色合いと多少異なることがございます#油彩画#アート#絵画#油絵#風景画#美術品#原画#オリジナル#真筆#船