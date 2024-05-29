人形　パンダ　陶器　貯金箱　陶器　貯金箱　置物　インテリア　レトロ　工芸品　R4

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ヴィンテージレトロ陶器製パンダのオブジェです。ホッコリする昭和レトロな懐かしさと現代にはない新しさも感じます。保管上の経年変化が見られますが、とても美しい年代物です。#gesundのホビー商品はこちら#gesundの人形商品はこちら#gesundのインテリア 商品はこちら#gesundの絵画アート彫像商品はこちら#gesundの貯金箱 商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。内藤ルネ 水森亜土 あゆみ ヴィンテージ 昭和レトロ オブジェ 陶器 貯金箱 工芸品 置物 インテリア フィギュア アンティーク ディズニー モダニズム 柳宗理 有田焼 九谷焼 美術品 現代アート スウェーデンハンドメイド 海岸風 お洒落 イッタラ アデリア アート 手作り 一点物 丁寧な暮らし シンプルな暮らし 暮らしの道具 MoMA 87C15H04253